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«Уфа» подписала новый контракт с Беленовым

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Футбольный клуб «Уфа» подписал новый контракт с вратарем Александром Беленовым.

«С Беленовым мы подписали долгосрочный контракт», – приводит «Р-Спорт» слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

Эту информацию подтвердил и официальный сайт клуба. 

Отметим, Беленов пришел в «Уфу» из махачкалинского «Анжи» в феврале текущего года, принял участие в 11-ти матчах и пропустил 11 голов.

В прошедшем сезоне «Уфа» заняла седьмое место в чемпионате России.

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