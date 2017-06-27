«Уфа» подписала новый контракт с Беленовым
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Футбольный клуб «Уфа» подписал новый контракт с вратарем Александром Беленовым.
«С Беленовым мы подписали долгосрочный контракт», – приводит «Р-Спорт» слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.
Эту информацию подтвердил и официальный сайт клуба.
Отметим, Беленов пришел в «Уфу» из махачкалинского «Анжи» в феврале текущего года, принял участие в 11-ти матчах и пропустил 11 голов.
В прошедшем сезоне «Уфа» заняла седьмое место в чемпионате России.
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