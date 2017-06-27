«Зенит» и ЦСКА поборются за полузащитника «Интера» Меделя

Как сообщает FC Inter News, новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти не рассчитывает на капитана сборной Чили Гари Меделя.

Согласно источнику, хавбек покинет итальянский клуб этим летом, а в его услугах заинтересованы «Зенит» и московский ЦСКА. Отмечается, что инициировал интерес питерского клуба наставник сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Добавим, что на данный момент Медель вместе с национальной командой находится в России и принимает участие в Кубке конфедераций.

В минувшем сезоне 29-летний футболист провел на клубном уровне 31 матч и голевыми действиями не отметился. Ранее Гари выступал за «Севилью».

Его трансферный лист оценивается в 12 млн евро, а контракт с «Интером» рассчитан до 2018 года.

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