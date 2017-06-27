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«Зенит» и ЦСКА поборются за полузащитника «Интера» Меделя

Источник:  FC Inter NewsКомментарии

Как сообщает FC Inter News, новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти не рассчитывает на капитана сборной Чили Гари Меделя.

Согласно источнику, хавбек покинет итальянский клуб этим летом, а в его услугах заинтересованы «Зенит» и московский ЦСКА. Отмечается, что инициировал интерес питерского клуба наставник сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Добавим, что на данный момент Медель вместе с национальной командой находится в России и принимает участие в Кубке конфедераций.

В минувшем сезоне 29-летний футболист провел на клубном уровне 31 матч и голевыми действиями не отметился. Ранее Гари выступал за «Севилью».

Его трансферный лист оценивается в 12 млн евро, а контракт с «Интером» рассчитан до 2018 года.

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