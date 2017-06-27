Диего Алвес: В Бразилии буду играть только за «Фламенго»

Вратарь «Валенсии» Диего Алвес заявил, что в случае возвращения в чемпионат Бразилии намерен выступать только за «Фламенго».

«Разумеется, «Фламенго» - самый интересный клуб в Бразилии для любого игрока в мире. Мой договор с «Валенсией» рассчитан до 2019 года, так что я пока я спокоен. Если придется вернуться в Бразилию, то мой выбор – «Фламенго». Но на данный момент я игрок «Валенсии», - приводит слова Алвес телеканал Globo.

В прошедшем сезоне Алвес принял участие в 34-х матчах и пропустил 56 голов.