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«Зенит» пытается выиграть конкуренцию у «Сампдории» за полузащитника сборной Хорватии

Источник:  Calcio News 24Комментарии

Как сообщает Calcionews24, «Зенит» проявляет интерес к хавбеку загребского «Динамо» Анте Чоричу.

Согласно источнику, российский клуб собирается перехватить 20-летнего хорвата у «Сампдории». Отмечается, что если итальянцы в ближайшее время не сделают конкретных шагов для трансфера, то есть большая вероятность, что игрок переедет в Россию.

Отметим, Чорич выступает за «Динамо» с 2013 года. Полузащитник провел в составе хорватской команды более 100 матчей. В мае 2016 года дебютировал за национальную сборную и на данный момент отыграл 3 встречи.

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