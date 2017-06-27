Зидан заверил руководство «Реала», что трансфер Мбаппе не скажется на положении Бэйла

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан планирует сохранить в рядах столичного клуба полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла. Об этом сообщает авторитетное издание MARCA.

Согласно источнику, французский специалист сообщил об этом руководству «сливочных», отметив, что грядущий трансфер Килиана Мбаппе из «Монако» не повлияет на положение валлийца.

Ранее сообщалось, что Бэйл отказался от перехода в «ПСЖ» и собирается вернуться в английскую премьер-лигу.