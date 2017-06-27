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Дмитрий Кузнецов: Отдал «Рубину» три года, а такое ощущение, будто меня там и не было

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов рассказал, что после того, как у него истек контракт, из клуба никто с ним не связался.

«Как будто меня и не было в клубе – вот такое у меня ощущение. В отпуске порой созванивался с Николаем Николаевичем Рябцевым – оператором клуба, с Ильясом – аналитиком, с Айбатовым, накануне звонил и переводчику Артуру. Немного с испанскими тренерами общался. А из руководства даже звонка не было. Я вовсе не плачусь и не жалуюсь, но ведь это же культура общения людей, их отношение. Когда я отдал три года жизни этому клубу и мой контракт заканчивается, люди даже не попрощались, не сказали хотя бы спасибо. Думаю, это многое говорит об отношении «Рубина» к тем, кто работает в клубе.

Ну какая обида может быть? Приведу такой пример. Недавно был материал о водителе автобуса «Спартака» Вале – я его очень хорошо знаю. Его убрал Каррера, и с ним вышло интервью об этой ситуации. И там были комментарии под текстом с сарказмом в духе: «А че он должен прощаться? За что ему спасибо?!». Но он ведь часть команды! И эти слабоумные люди в комментариях не понимают, что это такое, не понимают футбол. Это же команда, и когда из нее убирают винтики, то механизм начинает рушиться. Валя ведь тоже внес свою лепту в чемпионство «Спартака». И вообще все, кто работает в клубе, вносят свой вклад в общее дело. Все они должны поощряться хотя бы добрым словом, их должны уважать, они заслуживают уважительного отношения к себе.

А я три года работал в «Рубине». И кухня, и прачечная у нас на базе, женщины, которые убирают в комнатах, – все они вносили свою лепту, они старались, они все доброжелательные. Они все делали так, как нам надо, как просят ребята. И у меня с ними со всеми сложились очень хорошие отношения. С бухгалтерией нашей, другими отделами, девчонками, отвечающими за билеты и перелеты. И я буду по ним по всем очень скучать. За три года они все стали мне как семья», — цитирует Кузнецова «БИЗНЕС Оnline».

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