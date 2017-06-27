Биксант Лизаразю: Не верю, что Роналду покинет «Реал»

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Биксант Лизаразю заявил, что не верит в уход из «Реала» Криштиану Роналду.

«Как мне кажется, нет оснований думать, что Роналду уйдет из «Реала», я просто не верю в это. Все финансовые вопросы могут быть решены. Для Криштиану нет лучшего клуба, кроме «Реала». Ведь речь идет о лучшем игроке мира и лучшей команде мира», - приводит слова Лизаразю TF1.

Напомним, Роналду недоволен обвинениями в свой адрес от испанской прокуратуры. Нападающий настроен на уход из команды, о чем уже уведомил президента клуба Флорентино Переса.

Прокуратура Испании утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году.