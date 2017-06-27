Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Петраков: Люди приехали на просмотр, а желания играть нет

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче с «Сибирью».

«Неудачное начало – это одно, но и самой игры не было. Я удивлен, люди приезжают на просмотр, а у них нет ни желания, ни самоотдачи, ни дисциплины.

Хороший матч, который показал все наши слабости. Особенно мы бездарно играем в обороне. Надо с этим что-то делать, открывать заявку и проводить более или менее нормальную селекцию. Тогда мы сможем что-то поправить. А с такими игроками очень низкое качество.

«Сибирь» в первом дивизионе не самая сильная команда, но что мы тогда будем делать с другими командами? Но меня в большей степени настораживает не игра или результат. Если во втором тайме мы что-то пытались наладить, были подходы, то в первом мы просто потерялись.

Да, нагрузка, да, тренировки, но 45 минут можно на данном этапе выдержать и проявить себя. В первом тайме я ни у кого этого не увидел», - приводит слова Петракова официальный сайт «Томи».

Напомним, в контрольном поединке «Томь» уступила новосибирской «Сибири» со счетом 0-4.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Капитан «Енисея» Харитонов выбыл из-за перелома малой берцовой костиКапитан «Енисея» Александр Харитонов выбыл на неопределенный срок из-за перелома малой берцовой кости, сообщает официальный сайт красноярской команды.Полузащитник Игнатович продолжит карьеру в чемпионате КипраПолузащитник Павел Игнатович подписал контракт с «Эрмисом», сообщается на официальном сайте кипрского клуба.Благой Георгиев может перейти в «Арсенал»Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев сообщил, что может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».Игроки «Факела» обратятся в РФС из-за невыплаты зарплатыКак сообщает агенство «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник, более 15 футболистов, которые минувший сезон провели в составе воронежского «Факела», намерены обратиться в палату по разрешению споров РФС из-за невыплаты заработной платы.Дмитрий Аленичев: Доволен отношением игроков «Енисея» к работеГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от «Уфы» (0:2) в контрольном матче.«Уфа» победой над «Енисеем» завершила второй предсезонный сбор«Уфа» двумя контрольными матчами завершила сегодня программу учебно-тренировочного сбора, который прошел в Новогорске.Агент Шигаев: Тихонов вышел в стыки с составом, который до этого вылетел в ПФЛАгент Шигаев: Тихонов вышел в стыки с составом, который до этого вылетел в ПФЛФутбольный агент Олег Шигаев в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением о предстоящем сезоне в ФНЛ.«Динамо СПб» подписало контракт с защитником «Амкара»19-летний защитник «Амкара» Николай Тарасов продолжит карьеру в петербургском «Динамо», сообщает официальный сайт пермского клуба.Илья Гультяев покинул «Енисей»Защитник «Енисея» Илья Гультяев обратился к руководству клуба с просьбой разорвать недавно продленный контракт на два года по семейным обстоятельствам.«Крылья Советов» сыграли вничью с сербским «Спартаком»Товарищеский матч между «Крыльями Советов» и сербским «Спартаком» из Суботицы завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Сын Цвейбы подписал контракт с питерским «Динамо»Центральный защитник Сандро Цвейба подписал двухлетний контракт с питерским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.«Оренбург» заключил контракт с бывшим полузащитником «Тосно»Бывший полузащитник «Тосно» Григорий Чиркин стал игроком «Оренбурга», сообщает официальный сайт клуба.«Зенит-2» проиграл первый матч на сборе в ФинляндииВ товарищеской встрече «Зенит-2» уступил финскому клубу «КуПС» со счетом 0:2.Иван Соловьев: Петербург с появлением «Тосно» и возрождением «Динамо» должен догонять столицуПолузащитник «Динамо-СПб» Иван Соловьев, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, что он думает о перспективах развития футбола в Санкт-Петербурге.Петреску намерен пожаловаться на «Кубань» в Спортивный арбитражный судНиколай Пырнэу, агент тренера Дана Петреску, рассказал, что румынский специалист готов обратиться в Спортивный арбитражный суд с целью взыскать с футбольного клуба «Кубань» задолженность по зарплате.«Оренбург» объявил о подписании четырех новичков«Оренбург» подписал контракты с четырьмя игроками. В следующем сезоне за команду будут играть защитники Евгений Осипов, Инал Гетигежев, Тарас Царикаев и полузащитник Давид Дзахов.Экс-защитник «Урала» Новиков стал игроком «Енисея»Защитник Александр Новиков стал игроком «Енисея», сообщает официальный сайт красноярского клуба.«Крылья Советов» подписали полузащитника Георгиевского«Крылья Советов» подписали контракт с полузащитником Святославом Георгиевским, сообщается на официальном сайте самарского клуба.Зотов подписал новый контракт с «Крыльями Советов»Защитник Георгий Зотов подписал новый долгосрочный контракт с самарскими «Крыльями Советов», сообщает официальный сайт волжан.«Тосно» сыграл вничью с «Химками» на сборе в Москве«Тосно» сборе в Москве сыграл вничью с «Химками» со счетом 2:2.
Футбол
«Уфа» подписала новый контракт с Беленовым
Футбол
«Зенит» сделал предложение «Гремио» по трансферу Луана
Баскетбол
Расселл Уэстбрук стал самым ценном игрокам сезона НБА
Футбол
Кристиан Паскуато: Многие в Италии сомневаются, стоит ли переходить в «Зенит». Сумасшедшие
все новости
Томь
Томькалендарьстатистика
Валерий Петраков
Валерий Петраковвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости