Агент Гусева: У Никиты есть аргументы, чтобы выступать за СКА в олимпийский сезон
Агент
нападающего СКА Никиты Гусева Дэн Мильштейн, рассказал, что его клиент
останется в КХЛ еще на сезон.
– Ждать три года - не очень хороший вариант, когда тебя
зовут в НХЛ уже сейчас. Тем более пример Артемия Панарина показывает, как при
контракте новичка можно хорошо зарабатывать на бонусах. Но в ситуации Гусева -
это чистая классика, потому что есть аргументы в пользу того, чтобы и выступать
за СКА в олимпийский сезон, – приводит слова Мильштейна официальный
сайт НХЛ.
Напомним, в результате драфта расширения права на Гусева
получил «Вегас Голден Найтс», за который выступает бывший одноклубник
нападающего Вадим Шипачев. Ранее права на Гусева принадлежали «Тампе».
НХЛ не будет прерывать регулярный чемпионат и не отпустит
игроков в свои сборные на Олимпиаду в Пхенчхане.