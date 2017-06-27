Агент Гусева: У Никиты есть аргументы, чтобы выступать за СКА в олимпийский сезон

Агент нападающего СКА Никиты Гусева Дэн Мильштейн, рассказал, что его клиент останется в КХЛ еще на сезон.

– Ждать три года - не очень хороший вариант, когда тебя зовут в НХЛ уже сейчас. Тем более пример Артемия Панарина показывает, как при контракте новичка можно хорошо зарабатывать на бонусах. Но в ситуации Гусева - это чистая классика, потому что есть аргументы в пользу того, чтобы и выступать за СКА в олимпийский сезон, – приводит слова Мильштейна официальный сайт НХЛ.

Напомним, в результате драфта расширения права на Гусева получил «Вегас Голден Найтс», за который выступает бывший одноклубник нападающего Вадим Шипачев. Ранее права на Гусева принадлежали «Тампе».

НХЛ не будет прерывать регулярный чемпионат и не отпустит игроков в свои сборные на Олимпиаду в Пхенчхане.