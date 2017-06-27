Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Гусева: У Никиты есть аргументы, чтобы выступать за СКА в олимпийский сезон

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Агент нападающего СКА Никиты Гусева Дэн Мильштейн, рассказал, что его клиент останется в КХЛ еще на сезон.

– Ждать три года - не очень хороший вариант, когда тебя зовут в НХЛ уже сейчас. Тем более пример Артемия Панарина показывает, как при контракте новичка можно хорошо зарабатывать на бонусах. Но в ситуации Гусева - это чистая классика, потому что есть аргументы в пользу того, чтобы и выступать за СКА в олимпийский сезон, – приводит слова Мильштейна официальный сайт НХЛ.

Напомним, в результате драфта расширения права на Гусева получил «Вегас Голден Найтс», за который выступает бывший одноклубник нападающего Вадим Шипачев. Ранее права на Гусева принадлежали «Тампе».

НХЛ не будет прерывать регулярный чемпионат и не отпустит игроков в свои сборные на Олимпиаду в Пхенчхане.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Гаврикову полезно остаться в России…» СКА сделал подсечку американскому клубу«Гаврикову полезно остаться в России…» СКА сделал подсечку американскому клубуОдин из лучших защитников сборной России Владислав Гавриков решил остаться в КХЛ, хотя его активно звали в «Коламбус».Александр Медведев: В год, когда будут проводиться ОИ и ЧМ, такой игрок как Гавриков – подарок судьбыЧлен совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал переход защитника Владислава Гаврикова в петербургский клуб.СКА – о переходе Гаврикова: Клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океанХоккейный клуб СКА на своем официальном сайте прокомментировал переход защитника «Локомотива» Владислава Гаврикова.Владислав Гавриков: Переход в СКА? Есть огромное желание проявить себя в клубе под руководством ЗнаркаЗащитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал переход в петербургский клуб.Официально: Гавриков стал игроком СКАЗащитник «Локомотива» Владислав Гавриков продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт армейцев.Питер Дебур: Я не разговаривал с Ковальчуком о возвращении в НХЛГлавный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур рассказал о своих отношениях с нападающим Ильей Ковальчуком, с которым работал в «Нью-Джерси».Александр Гуськов: Гусев созрел для НХЛЭксперт «Советского спорта», второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов Александр Гуськов – о перспективах форварда СКА и сборной России Никиты Гусева заиграть в «Вегасе».Томаш Мертл продолжит карьеру в чешской Экстралиге. Таблица переходов КХЛТомаш Мертл продолжит карьеру в чешской Экстралиге. Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Коварный план Америки – «Лас-Вегас» заберет Радулова и тройку из СКА?Коварный план Америки – «Лас-Вегас» заберет Радулова и тройку из СКА?Совсем скоро в Лас-Вегасе пройдет церемония вручения призов НХЛ, а также драфт расширения, на котором клуб «Вегас» будет набирать состав.Фанаты, не ругайте СКА за Кузнецова! Учитесь смотреть правде в глаза…Фанаты, не ругайте СКА за Кузнецова! Учитесь смотреть правде в глаза…Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о новой реальности в КХЛ, к которой болельщикам надо привыкать.СКА договорился с «Трактором» об обмене прав на КузнецоваПетербургский СКА выкупит у челябинского «Трактора» права на нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.«Ковальчук в тройке «Сент-Луиса» с Тарасенко». Где продолжит карьеру Кови?«Ковальчук в тройке «Сент-Луиса» с Тарасенко». Где продолжит карьеру Кови?Где продолжит карьеру Илья Ковальчук, у которого закончился контракт со СКА? Обозреватель «Советского спорта» обсуждает горячую тему.Почему СКА проиграл шведам в европейском конкурсе? Неизвестные подробностиПочему СКА проиграл шведам в европейском конкурсе? Неизвестные подробностиФорвард Кирилл Капризов получил приз лучшему молодому хоккеисту года на церемонии European Hockey Awards, которая прошла в Праге.Любовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок СтэнлиЛюбовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок СтэнлиЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Любовь Ковальчук: Даже не заговариваю с сыном о том, где он продолжит карьеруЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Любовь Ковальчук: Играть в России – это шанс попасть на ОлимпиадуЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Любовь Ковальчук: Илья уже начал тренировки в МайамиЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.СКА обменял Иванникова в «Ладу», получив права на форварда «Бостона»СКА и «Лада» произвели обмен, сообщает официальный сайт КХЛ.ХК «Сочи» проведет сбор в Финляндии и сыграет на двух предсезонных турнирахХК «Сочи» опубликовал на официальном сайте план подготовки к регулярному чемпионату КХЛ сезона 2017/2018.Панарин, Малкин или Гусев? Рейтинг самых крутых наших игроков сезона 2016/17Панарин, Малкин или Гусев? Рейтинг самых крутых наших игроков сезона 2016/17Обозреватель «Советского спорта» называет наиболее заметных российских хоккеистов прошедшего сезона в КХЛ и НХЛ. Не согласны? Спорьте!
Футбол
«Уфа» подписала новый контракт с Беленовым
Футбол
«Зенит» сделал предложение «Гремио» по трансферу Луана
Баскетбол
Расселл Уэстбрук стал самым ценном игрокам сезона НБА
Футбол
Кристиан Паскуато: Многие в Италии сомневаются, стоит ли переходить в «Зенит». Сумасшедшие
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Никита Гусев
Никита Гусеввсе новости