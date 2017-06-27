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Сергей Ковалев: Есть смысл поменять весовую категорию. Может быть следующий бой будет в тяжелом весе

Источник:  ТАССКомментарии

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о планах на будущее. Напомним, последний поединок спортсмен из РФ провел в июне этого года, проиграв в реванше американцу Андре Уорду.

«Глядя на меня, вы видите, что иммунитет подсел ввиду сгонки веса. Может быть, есть смысл поменять весовую категорию, и следующий бой, может быть, будет в тяжелом весе. Потому что я сгоняю по 10-11 кг, мой организм это выматывает. Я себя комфортно чувствую в весе до 85 кг, дальше начинаются проблемы», – цитирует Ковалева ТАСС.

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