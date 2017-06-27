Райнер Калмунд: «Бавария» проиграла в Лиге чемпионов не потому, что у них нет игрока ценой в 100 миллионов

Бывший менеджер леверкузенского «Байера» Райнер Калмунд поделился мнением о поражении мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиге чемпионов от мадридского «Реала».

«Мюнхенцы уступили не потому, что у них нет в составе игрока, ценой в астрономические суммы. Просто в тот момент лидеры команды не были в оптимальной форме, только и всего», - приводит слова Калмунда Sport1.

Напомним, «Бавария» вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов от мадриского «Реала» в четвертьфинале.