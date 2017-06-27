Трансфер Бельерина в «Барселону» находится под угрозой срыва

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» теряет терпение в вопросе перехода защитника сборной Испании Эктора Бельерина.

Согласно источнику, каталонский клуб дал 10 дней на раздумья лондонскому «Арсеналу». Отмечается, что если за это время «пушкари» не дадут окончательного ответа, сине-гранатовые обратятся к другим кандидатурам.

Ранее сообщалось, что Бельерин согласовал с «Барселоной» условия личного контракта. Английский клуб, в свою очередь, отпускать футболиста не собирается.