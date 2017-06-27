«Сибирь» расторгла соглашение с Глуховым

Как сообщает пресс-служба КХЛ, «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Алексеем Глуховым.

Напомним, форвард стал игроком новосибирской команды по ходу минувшего сезона, перейдя из «Авангарда».

За это время Глухов набрал 3 (2+1) очка в 15 матчах за омскую команду при показателе полезности «0». В 31 матчах за «Сибирь» хоккеист набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «+3».

Всего на уровне КХЛ Глухов провел 506 матчей и набрал в них 142 очка, будучи игроком «Атланта», «Салавата Юлаева», «Авангарда» и «Сибири».