Алешандре Пато: В 17 лет меня приглашал «Реал»

Нападающий китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато рассказал, что в 17 лет он мог стать игроком мадридского «Реала».

«Да, в 17 лет меня приглашал «Реал», однако я сделал выбор в пользу «Милана». В тот момент именно «россонери» были на виду и побеждали всех в Европе. Сейчас уже все изменилось, «Милан» в кризисе. С теплотой вспоминаю Карло Анчелотти, он был моим учителем», - приводит слова Пато Gazzeta dello Sport.

В текущем чемпионате Китая Пато провел 14 матчей, забил семь голов и отдал две результативных передачи.