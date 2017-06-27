Португалия – Чили. Матч обслужит бригада арбитров из Ирана

Стали известны имена арбитров, которые обслужат полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, иранская бригада рефери во главе c Алирезой Фагани рассудит футболистов, которые встретятся завтра, 28 июня, в Казани.

Отмечается, что помогать Фагани будут судьи на линиях Реза Сохандан и Мохаммадреза Мансури, резервным арбитром является Фахад Аль Мирдаси из Саудовской Аравии. Рефери-видеоассистентами на матч назначены Равшан Ирматов из Узбекистана, Абдула Альшалваи (Саудовская Аравия) и американец Джайр Марруфо.

Напомним, Фагани уже работал на матче с участием чилийцев на Кубке конфедераций-2017. Иранская бригада судей обслуживала игру группового этапа между командами Чили и Германии (1:1).