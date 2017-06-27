Зайцев продлил контракт с «Амкаром»

Защитник «Амкара» Николай Зайцев продлил контракт с пермским клубом.

Новое соглашение 28-летнего защитника рассчитано на три года.

«Коля – из тех людей, без кого просто не представить нынешний «Амкар». И, в той же самой степени, он тоже не представляет себя без «Амкара». Надеюсь, у Зайцева впереди – много хороших матчей за нашу команду, а у тренеров и руководителей клуба – минимум головной боли за наш центр обороны. Николай не случайно показывает свой лучший футбол за всю карьеру именно в Перми. Он встретил в Перми будущую супругу а ныне маму его сына. Про таких людей, как Зайцев, говорят – надежен и на поле, и в жизни, они всегда были опорой «Амкара», и эта традиция должна продолжаться», - приводит официальный сайт команды слова исполнительного директора Дениса Маслова.

В прошедшем сезоне Зайцев провел 29 матчей, забил два года и отдал одну результативную передачу.