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Андрей Канчельскис: Советую Головину брать вещи и бежать из России

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину нужно попробовать свои силы в чемпионате Англии.

«Думаю, Головин смог бы заиграть в Англии, тем более сейчас его сватают в «Арсенал». При Венгере эта команда показывает хороший футбол. Конечно, суперрезультата нет, не берут Лигу чемпионов, давно не выигрывали чемпионат, но они пытаются играть хорошо и демонстрируют красивую игру. Головин мог бы там закрепиться.

И чем раньше он уедет, тем будет и для него лучше, и для сборной. Ему не то что ехать нужно - быстро бежать! Вот завтра же взял вещи и уехал! Беги быстро! Нужно бежать!» - заявил Канчельскис в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось что российский полузащитник попал в сферу интересов трех английских клубов – «Челси», «Арсенала» и «Халл Сити».

В прошедшем сезоне чемпионата России Головин принял участие в 29 матчах московского клуба, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.

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