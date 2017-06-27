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Массимилиано Аллегри: Мог сделать две-три замены в перерыве матча с «Реалом»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о поражении в финале Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

«Два гола нам забили буквально за несколько минут. После первого гола мы сумели поднять голову и продолжили играть. Эта игра станет для команды уроком. Теперь мы будем знать, как действовать в таких матчах. В перерыве я мог сделать хоть три замены сразу, однако неизвестно, что бы из этого получилось», - приводит слова Аллегри Sky Sports.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов «Реал» победил «Ювентус» со счетом 4:1.

Матч

Ювентус - Реал - 1:4 (1:1)

Голы

Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич

Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)

Предупреждения:

Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53

Удаления:

Куадрадо, 83 - нет

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция

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