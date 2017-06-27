Массимилиано Аллегри: Мог сделать две-три замены в перерыве матча с «Реалом»
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о поражении в финале Лиги чемпионов от мадридского «Реала».
«Два гола нам забили буквально за несколько минут. После первого гола мы сумели поднять голову и продолжили играть. Эта игра станет для команды уроком. Теперь мы будем знать, как действовать в таких матчах. В перерыве я мог сделать хоть три замены сразу, однако неизвестно, что бы из этого получилось», - приводит слова Аллегри Sky Sports.
Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов «Реал» победил «Ювентус» со счетом 4:1.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция