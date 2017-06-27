Массимилиано Аллегри: Мог сделать две-три замены в перерыве матча с «Реалом»

Райнер Калмунд: «Бавария» проиграла в Лиге чемпионов не потому, что у них нет игрока ценой в 100 миллионов

Бывший менеджер леверкузенского «Байера» Райнер Калмунд поделился мнением о поражении мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиге чемпионов от мадридского «Реала».