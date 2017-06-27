«Бавария» собирается перехватить у «Зенита» Паредеса
Источник: Gazzetta dello SportКомментарии
Мюнхенская «Бавария» вступила в борьбу за полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, на которого также претендует «Зенит».
Как сообщает Gazzetta dello Sport, действующий чемпион бундеслиги отправил своих представителей Рим для переговоров по 22-летнему хавбеку.
Ранее сообщалось, что российский клуб договорился с «волками» о трансфере Паредеса и его одноклубника – Костаса Маноласа.
В минувшем сезоне серии А аргентинец провел 27 матчей и забил 3 гола.
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