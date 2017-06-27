Кристиан Карамбе: Варану нужно следить за своей формой

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кристиан Карамбе посоветовал защитнику команды Рафаэлю Варану лучше следить за своей физической формой, чтобы избегать травм.

«Варан еще очень молодой парень, но уже многого добился в команде. На данный момент он – основной защитник команды и Зидан на него рассчитывает. Но Варан должен сам наблюдать за своим состоянием, чтобы не подводить команду своим нахождением в лазарете», - цитирует Карамбе AS.

В прошедшем сезоне Варан провел 38 матчей, забил четыре гола и отдал две результативных передачи.