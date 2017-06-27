Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кристиан Карамбе: Варану нужно следить за своей формой

Источник:  ASКомментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кристиан Карамбе посоветовал защитнику команды Рафаэлю Варану лучше следить за своей физической формой, чтобы избегать травм.

«Варан еще очень молодой парень, но уже многого добился в команде. На данный момент он – основной защитник команды и Зидан на него рассчитывает. Но Варан должен сам наблюдать за своим состоянием, чтобы не подводить команду своим нахождением в лазарете», - цитирует Карамбе AS.

В прошедшем сезоне Варан провел 38 матчей, забил четыре гола и отдал две результативных передачи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бывший президент «Барселоны» был арестован на основе доклада ГарсииКак сообщает немецкое издание Bild, экс-глава «Барселоны» Сандро Роcсель две недели назад был арестован в Испании на основании данных, полученных из доклада американского следователя Майкла Гарсии.Массимилиано Аллегри: Мог сделать две-три замены в перерыве матча с «Реалом»Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о поражении в финале Лиги чемпионов от мадридского «Реала».Алешандре Пато: В 17 лет меня приглашал «Реал»Нападающий китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато рассказал, что в 17 лет он мог стать игроком мадридского «Реала».Трансфер Бельерина в «Барселону» находится под угрозой срываКак сообщает Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» теряет терпение в вопросе перехода защитника сборной Испании Эктора Бельерина.Райнер Калмунд: «Бавария» проиграла в Лиге чемпионов не потому, что у них нет игрока ценой в 100 миллионовБывший менеджер леверкузенского «Байера» Райнер Калмунд поделился мнением о поражении мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиге чемпионов от мадридского «Реала».Биксант Лизаразю: Не верю, что Роналду покинет «Реал»Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Биксант Лизаразю заявил, что не верит в уход из «Реала» Криштиану Роналду.Зидан заверил руководство «Реала», что трансфер Мбаппе не скажется на положении БэйлаНаставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан планирует сохранить в рядах столичного клуба полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла.Диего Алвес: В Бразилии буду играть только за «Фламенго»Вратарь «Валенсии» Диего Алвес заявил, что в случае возвращения в чемпионат Бразилии намерен выступать только за «Фламенго».Трансфер Мораты в «МЮ» затягивается из-за ситуации РоналдуКак сообщает Diario Gol, «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» договорились о трансфере форварда сборной Испании Альваро Мораты.Кристиан Карамбе: Успех Зидана меня не удивляетБывший полузащитник мадридского «Реала» Кристиан Карамбе заявил, что его не удивляют успехи главного тренера команды Зинедина Зидана.Источник: Криштиану хочет хорошенько подумать, оставаться ли в «Реале»Источник: Криштиану хочет хорошенько подумать, оставаться ли в «Реале»Луис Кампос, который ранее занимал должность советника по трансферам в мадридском «Реале», высказался о ситуации Криштиану Роналду.Защитник мадридского «Реала» Льоренте перешел в «Реал Сосьедад»Защитник мадридского «Реала» Диего Льоренте перешел в «Реал Сосьедад», сообщает пресс-служба баскского клуба.Сын Зидана близок к переходу в «Алавес»Полузащитник молодежной команды «Реала» Энцо Зидан может продолжить карьеру в «Алавесе», сообщает Marca.«Атлетико» раздумывает над приглашением ИбрагимовичаКак сообщает Sport.es, мадридский «Атлетико» рассматривает возможность приглашения Златана Ибрагимовича зимой 2018 года.Марез устал ждать решения «Барселоны» и намерен перейти в «Арсенал»Полузащитник «Лестера» Рияд Марез твердо решил сменить клубную прописку этим летом.Гути: Асенсио – великолепный футболистБывший полузащитник «Реала» Гути похвалил хавбека «сливочных» Марко Асенсио.Карлос Бакка: Хамесу будет трудно покинуть «Реал»Нападающий «Милана» Карлос Бакка поделился мнением о полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе.Фонд Месси по помощи детям скрыл 10 миллионов евро доходаФонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по оказанию помощи детям скрыл от налоговых органов 10 миллионов евро дохода.«Барселона» по инициативе Вальверде попробует приобрести игрока «Реала»Хавбек сборной Хорватии Матео Ковачич может перебраться в «Барселону». Об этом сообщает Don Balon.Сауль Ньигес: Не боюсь быть лидером в «Атлетико»Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес заявил, что не боится брать на себя ответственность за игру команды.
Бокс
Сергей Ковалев: Есть смысл поменять весовую категорию. Может быть следующий бой будет в тяжелом весе
Футбол
Зидан заверил руководство «Реала», что трансфер Мбаппе не скажется на положении Бэйла
Футбол
Азмун находится в расположении «Рубина» (фото)
Футбол
«Зенит» пытается выиграть конкуренцию у «Сампдории» за полузащитника сборной Хорватии
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Рафаэль Варан
Рафаэль Варанвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости