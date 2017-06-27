«Спартак» и рэп-исполнитель Гуф подписали партнерское соглашение (фото)

Как сообщает агентство «Р-Спорт», московский пляжный футбольный клуб «Спартак» и бренд одежды, основанный российским рэп-исполнителем Гуфом, подписали партнерское соглашение.

Отмечается, что соглашение было подписано сегодня в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Источник сообщает, что подписи под документом поставили генеральный директор столичного клуба Иван Чистов и Алексей Долматов, известный под сценическим псевдонимом Гуф, создатель марки Lu Gang by Guf.

🙌🏾#Repost @super.ru with @repostapp ・・・ Гуф сошьет новую форму для футболистов "Спартака" Брэнд российского рэпера Гуфа Lu Gang займется разработкой и пошивом формы для пляжной команды "Спартака" Публикация от @therealguf Июн 25 2017 в 6:42 PDT

«Мы решили отойти от спортивных стандартов экипировки и взять за основу бренд Lu Gang. Обратились к Алексею (Долматову), и он не отказал. Спасибо ему большое», – отметил Чистов.

«Мне очень приятно, что пляжный футбол заинтересовался нашей маркой. У «Спартака» огромная армия болельщиков, и я надеюсь, что они заинтересуются нашей маркой», – заявил Гуф.