«Спартак» и рэп-исполнитель Гуф подписали партнерское соглашение (фото)
Как сообщает агентство «Р-Спорт», московский пляжный футбольный клуб «Спартак» и бренд одежды, основанный российским рэп-исполнителем Гуфом, подписали партнерское соглашение.
Отмечается, что соглашение было подписано сегодня в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Источник сообщает, что подписи под документом поставили генеральный директор столичного клуба Иван Чистов и Алексей Долматов, известный под сценическим псевдонимом Гуф, создатель марки Lu Gang by Guf.
«Мы решили отойти от спортивных стандартов экипировки и взять за основу бренд Lu Gang. Обратились к Алексею (Долматову), и он не отказал. Спасибо ему большое», – отметил Чистов.
«Мне очень приятно, что пляжный футбол заинтересовался нашей маркой. У «Спартака» огромная армия болельщиков, и я надеюсь, что они заинтересуются нашей маркой», – заявил Гуф.