Геннадий Зюганов: Мне стыдно за сборную России

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о выступлении сборной России по футболу на Кубке конфедераций.

«Я не ругаю ребят, они старались. Но когда играют солидные команды, и первый удар по воротам на 24-й минуте, за период бьют три раза, и все мимо ворот…

Футбол заключается в том, чтобы взять мяч и командой догнать его до ворот и попасть, а когда вы за 45 минут не можете мяч подкатить и попасть в ворота, тогда не надо обижаться.

Пока слабенько. Неслучайно Германия, Португалия, Чили, Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно», - приводит слова Зюганова «Р-Спорт».