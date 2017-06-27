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Кокорин, Шатов и Джорджевич отличились в двустороннем матче на тренировке «Зенита»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Двустороний матч между игроками «Зенита» на сборе в Австрии закончился победой «Синих» со счетом 3:0, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Отличились Александр Кокорин, Олег Шатов и Лука Джорджевич.

Состав «Синих»: Юрий Лодыгин (Никита Гойло) — Доменико Кришито, Хави Гарсия, Бранислав Иванович, Александр Анюков — Далер Кузяев, Маурисио, Кристиан Нобоа, Олег Шатов — Лука Джорджевич, Александр Кокорин.

Состав «Красных»: Егор Бабурин (Максим Рудаков) — Денис Терентьев, Максим Карпов, Кирилл Капленко, Данил Круговой — Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Йоан Молло, Роберт Мак — Николай Прудников, Андрей Панюков.

Напомним, 27 июня «Зенит» закончит первый сбор в Австрии и вернется в Петербург. Второй сбор команда проведет также в Австрии с 30 июня по 8 июля.

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