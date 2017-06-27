Кокорин, Шатов и Джорджевич отличились в двустороннем матче на тренировке «Зенита»
Двустороний матч
между игроками «Зенита» на сборе в Австрии закончился победой «Синих» со счетом
3:0, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Отличились Александр Кокорин, Олег Шатов и Лука Джорджевич.
Состав «Синих»: Юрий
Лодыгин (Никита Гойло) — Доменико Кришито, Хави Гарсия, Бранислав Иванович,
Александр Анюков — Далер Кузяев, Маурисио, Кристиан Нобоа, Олег Шатов — Лука
Джорджевич, Александр Кокорин.
Состав «Красных»: Егор
Бабурин (Максим Рудаков) — Денис Терентьев, Максим Карпов, Кирилл Капленко,
Данил Круговой — Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Йоан Молло, Роберт Мак — Николай
Прудников, Андрей Панюков.
Напомним, 27 июня «Зенит» закончит первый сбор в Австрии и
вернется в Петербург. Второй сбор команда проведет также в Австрии с 30 июня по
8 июля.