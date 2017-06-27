Милош Теодосич: Хочу играть в НБА

Защитник ЦСКА Милош Теодосич заявил, что не намерен подписывать новый контракт с московской командой.

«Я не хочу играть в России, однако пока не могу сказать, что будет дальше. Я всерьез рассматривают варианты из НБА, хочу попробовать свои силы там. Пока сложно прогнозировать, однако НБА – в приоритете», - приводит слова Теодосича B92.

Сербский защитник выступает за ЦСКА с 2011.

В прошедшем сезоне Теодосич провел 21 игру за ЦСКА в Единой лиге, где его показатели составляли 11,3 очка и 6 передач. Кроме этого, на его счету 29 матчей в Евролиге, за которые он в среднем набирал 16,1 очка и делал 6,8 передачи.