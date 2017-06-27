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Данни получил предложение от чемпиона Чехии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Ceska Televize, бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни может перебраться в «Славию».

Согласно источнику, действующий чемпион Чехии собирается приобрести игрока сборной Португалии этим летом.

Ранее сообщалось, что хавбек отказался от варианта с продолжением карьеры в РФПЛ. При этом некоторые источники уверяет, что к футболисту проявляет интерес «Маритиму».

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