Данни получил предложение от чемпиона Чехии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает Ceska Televize, бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни может перебраться в «Славию».
Согласно источнику, действующий чемпион Чехии собирается приобрести игрока сборной Португалии этим летом.
Ранее сообщалось, что хавбек отказался от варианта с продолжением карьеры в РФПЛ. При этом некоторые источники уверяет, что к футболисту проявляет интерес «Маритиму».
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