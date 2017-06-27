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Андрей Шестаков: Если Гавриков последует примеру Панарина, его ждет большое будущее

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Комментатор матчей СКА на петербургском телевидении Андрей Шестаков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе Владислава Гаврикова в армейский клуб.

– Очень радует, что СКА подписал молодого игрока на перспективу. Неизвестно, останется ли он в команде надолго или уедет в НХЛ. Главное, что на Олимпиаде он серьезно поможет сборной.

– У Гаврикова был вариант с отъездом в «Коламбус». Правильно ли он поступил, оставшись в КХЛ?
– Абсолютно правильно. Не надо торопиться уезжать в Америку. Это своим примером доказал Панарин. Он переехал за океан созревшим мастером и стал лучшим новичком лиги. Вместо того, чтобы мотаться по фарм-клубам, нужно набираться опыта здесь. Так сделал Панарин, и так, похоже, поступит и Гавриков. И тогда его ждет большое будущее, – сказал Шестаков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 26 июня СКА объявил о переходе Гаврикова. 21-летний хоккеист подписал соглашение на два года. 

Гавриков - бронзовый призер чемпионата мира (2017), чемпион мира среди юниоров (2012), серебряный призер и лучший защитник молодежного чемпионата мира (2015). Бронзовый призер чемпионата России и КХЛ-2017.

На драфте НХЛ-2015 выбран под 159-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». В КХЛ Гавриков выступает с сезона-2014/15. За 136 матчей в составе «Локомотива» защитник набрал 21 (8+13) балл при показателе полезности «+32». 

Нападающий сборной России Артемий Панарин перешел из СКА в «Чикаго» в 2015 году. Летом 2017-го его обменяли в «Коламбус».

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