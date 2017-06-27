Андрей Шестаков: Если Гавриков последует примеру Панарина, его ждет большое будущее
Комментатор
матчей СКА на петербургском телевидении Андрей Шестаков в разговоре с
корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о
переходе Владислава Гаврикова в армейский клуб.
– Очень радует, что СКА подписал молодого игрока на
перспективу. Неизвестно, останется ли он в команде надолго или уедет в НХЛ. Главное,
что на Олимпиаде он серьезно поможет сборной.
– У
Гаврикова был вариант с отъездом в «Коламбус». Правильно ли он поступил,
оставшись в КХЛ?
– Абсолютно правильно. Не надо торопиться уезжать в Америку. Это своим примером доказал Панарин. Он переехал за океан созревшим мастером и стал лучшим новичком лиги. Вместо того, чтобы мотаться по фарм-клубам, нужно набираться опыта здесь. Так сделал Панарин, и так, похоже, поступит и Гавриков. И тогда его ждет большое будущее, – сказал Шестаков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним,
26 июня СКА объявил о переходе Гаврикова. 21-летний хоккеист подписал
соглашение на два года.
Гавриков - бронзовый призер чемпионата
мира (2017), чемпион мира среди юниоров (2012), серебряный призер и лучший
защитник молодежного чемпионата мира (2015). Бронзовый призер чемпионата России
и КХЛ-2017.
На
драфте НХЛ-2015 выбран под 159-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». В КХЛ Гавриков
выступает с сезона-2014/15. За 136 матчей в составе «Локомотива» защитник
набрал 21 (8+13) балл при показателе полезности «+32».
Нападающий
сборной России Артемий Панарин перешел из СКА в «Чикаго» в 2015 году. Летом
2017-го его обменяли в «Коламбус».