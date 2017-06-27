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Андрей Кириленко: Сборная России может побороться за медали на чемпионате Европы

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что мужской сборной России по силам бороться за медали на чемпионате Европы.

«Я считаю, что нам по силам играть в полуфинале и бороться за медали. Я ожидал успешного выступления от женской сборной, но мои ожидания, увы, не оправдались. Мне кажется, что наши девушки вполне могли завоевать медали. Посмотрите на команду Бельгии, никто не воспринимал их всерьез: дескать, как мы вообще могли ей проиграть? Но эта сборная в итоге завоевала бронзу, проиграв за весь турнир лишь один матч – полуфинал с испанками, которые стали чемпионками. Вот вам и сборная Бельгии.

Поэтому мне не вполне понятны разговоры о том, что «мы уже проигрываем каким-то бельгийкам». А ведь у этой команды сейчас играет тот состав, который рвал всех на молодежном уровне и наконец-то дорос до взрослого баскетбола.

Что же касается мужчин, то у них есть все шансы. Вопрос в том, как команда сможет подготовиться, в каком состоянии подойдет к турниру? Но это уже вопрос к главному тренеру Сергею Базаревичу. Мы же максимальным образом будем поддерживать эту команду. И сделаем все возможное, чтобы игроки не думали больше ни о чем, кроме как о баскетболе», - цитирует Кириленко «Р-Спорт».

Напомним, мужской чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.

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