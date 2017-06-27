Андрей Кириленко: Сборная России может побороться за медали на чемпионате Европы

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что мужской сборной России по силам бороться за медали на чемпионате Европы.

«Я считаю, что нам по силам играть в полуфинале и бороться за медали. Я ожидал успешного выступления от женской сборной, но мои ожидания, увы, не оправдались. Мне кажется, что наши девушки вполне могли завоевать медали. Посмотрите на команду Бельгии, никто не воспринимал их всерьез: дескать, как мы вообще могли ей проиграть? Но эта сборная в итоге завоевала бронзу, проиграв за весь турнир лишь один матч – полуфинал с испанками, которые стали чемпионками. Вот вам и сборная Бельгии.

Поэтому мне не вполне понятны разговоры о том, что «мы уже проигрываем каким-то бельгийкам». А ведь у этой команды сейчас играет тот состав, который рвал всех на молодежном уровне и наконец-то дорос до взрослого баскетбола.

Что же касается мужчин, то у них есть все шансы. Вопрос в том, как команда сможет подготовиться, в каком состоянии подойдет к турниру? Но это уже вопрос к главному тренеру Сергею Базаревичу. Мы же максимальным образом будем поддерживать эту команду. И сделаем все возможное, чтобы игроки не думали больше ни о чем, кроме как о баскетболе», - цитирует Кириленко «Р-Спорт».

Напомним, мужской чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.