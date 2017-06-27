Ивелин Попов: Тяжелые тренировки? Нам плакать что ли?
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился мнением о сборе команды в Австрии.
«Две тяжелые тренировки в день, а мы шутим? А что надо делать, плакать, что ли? Чемпионы России все-таки. Здесь всегда очень хорошие условия для сборов. Питание, поля, персонал, который организовывает сборы. Но в Тарасовке по-любому лучше», - приводит слова Попова официальный сайт «Спартака».
Друзья в жизни и враги на поле 🙂🔴⚪️🇦🇹📽️#ИнтервьюДня https://t.co/DXruravQqy— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 июня 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически