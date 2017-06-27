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Ивелин Попов: Тяжелые тренировки? Нам плакать что ли?

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился мнением о сборе команды в Австрии.

«Две тяжелые тренировки в день, а мы шутим? А что надо делать, плакать, что ли? Чемпионы России все-таки. Здесь всегда очень хорошие условия для сборов. Питание, поля, персонал, который организовывает сборы. Но в Тарасовке по-любому лучше», - приводит слова Попова официальный сайт «Спартака».

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