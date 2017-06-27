«Арсенал» получил предложение от «Ливерпуля» по трансферу Окслейд-Чемберлена

Как сообщает Daily Mirror, тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом по-прежнему сохраняет интерес к полузащитнику лондонского «Арсенала» Алексу Окслейд-Чемберлену.

Согласно источнику, мерсисайдский клуб отправил запрос в Лондон о трансфере игрока сборной Англии.

Отметим, что СМИ связывают хавбека «пушкарей» с «красными» с января этого года. Также сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что наставник «Арсенала» Арсен Венгер исключил уход футболиста, отметив, что рассчитывает на него в следующем сезоне.