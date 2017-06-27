Алексей Маклаков: Уровень сборной России ниже, чем у Мексики

Российский актер театра и кино Алексей Маклаков прокомментировал поражение сборной России в третьем туре группового турнира Кубка конфедераций от сборной Мексики.

«К сожалению, эмоции в данном случае могут быть только отрицательными - выходившие на поле во встрече с мексиканцами россияне не совсем отдавали себе отчет, что этот поединок мог бы изменить наше представление о сборной. Да, они уступали в классе, но могли победить за счет духа и желания - на поле были какие-то возможности выиграть.

Увы, в связи с тем что уровень наших футболистов не такой высокий, как у мексиканцев, осуществить это не удалось. Хотя, конечно, пытались что-то сделать для результата со своим скудным багажом.

Ну и, естественно, та ошибка, которую позволил себе Игорь Акинфеев, фактически решила судьбу игры. Я не сторонник того, чтобы обвинять или защищать спортсменов, — мне кажется, что футболист должен просто сделать для себя выводы по поводу всплеска явного непрофессионализма, лишившего сборную мотивации в этом матче.

В то же время и Юрий Жирков, получивший красную карточку, позволил себя что-то из ряда вон выходящее — он попросту подставил команду, так нельзя делать. Эмоции, связанные с судейством, агрессией противника, могут быть уже после финального свистка, но гробить команду по ходу встречи из-за своего частичного непрофессионализма не нужно.

Впрочем, есть и позитивные моменты. Черчесов, считаю, сделал все, что мог, для появления у этой сборной какой-то стратегии в игре и атакующего видения. Правда, из-за того что на сборы и контрольные игры было не так много времени, замены тренер был вынужден производить крайне осторожно - ему было необходимо понять, соответствует ли уровень того или иного футболиста нынешнему составу национальной команды», - цитирует Маклакова «Газета.Ру».