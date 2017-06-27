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Алексей Маклаков: Уровень сборной России ниже, чем у Мексики

Источник:  Газета.RuКомментарии

Российский актер театра и кино Алексей Маклаков прокомментировал поражение сборной России в третьем туре группового турнира Кубка конфедераций от сборной Мексики.

«К сожалению, эмоции в данном случае могут быть только отрицательными - выходившие на поле во встрече с мексиканцами россияне не совсем отдавали себе отчет, что этот поединок мог бы изменить наше представление о сборной. Да, они уступали в классе, но могли победить за счет духа и желания - на поле были какие-то возможности выиграть.

Увы, в связи с тем что уровень наших футболистов не такой высокий, как у мексиканцев, осуществить это не удалось. Хотя, конечно, пытались что-то сделать для результата со своим скудным багажом.

Ну и, естественно, та ошибка, которую позволил себе Игорь Акинфеев, фактически решила судьбу игры. Я не сторонник того, чтобы обвинять или защищать спортсменов, — мне кажется, что футболист должен просто сделать для себя выводы по поводу всплеска явного непрофессионализма, лишившего сборную мотивации в этом матче.

В то же время и Юрий Жирков, получивший красную карточку, позволил себя что-то из ряда вон выходящее — он попросту подставил команду, так нельзя делать. Эмоции, связанные с судейством, агрессией противника, могут быть уже после финального свистка, но гробить команду по ходу встречи из-за своего частичного непрофессионализма не нужно.

Впрочем, есть и позитивные моменты. Черчесов, считаю, сделал все, что мог, для появления у этой сборной какой-то стратегии в игре и атакующего видения. Правда, из-за того что на сборы и контрольные игры было не так много времени, замены тренер был вынужден производить крайне осторожно - ему было необходимо понять, соответствует ли уровень того или иного футболиста нынешнему составу национальной команды», - цитирует Маклакова «Газета.Ру».

Матч

Мексика - Россия - 2:1 (1:1)

Голы

Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).

Состав

Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)

Предупреждения:

Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88

Удаления:

нет - Жирков, 68

Судья:

Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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