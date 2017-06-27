Виталий «v1lat» Волочай: Na’Vi сыграли две игры хорошо, а еще две как будто они пьяными играли

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай прокомментировал итоги первого дня закрытой СНГ-квалификации к The International 2017.



Орфография и пунктуация автора сохранены.



«Удивили:



М19 – вопросов вообще нет. Если бы мне кто сказал, что М19 будут иметь 5:0 после первого дня, я бы человеку порекомендовал к психиатру сходить. Браво.



Vega – очень уверенно играют. God как в старые добрые, видно что готовы к квалам и к плей-офф.



Spirit – после неудачного сезона не верил, что смогут опять выстрелить. Iceberg хорош, интересные идеи и стратегии, fng внезапно суперполезен. Новый подход к тренировкам работает.



«Нормально все»:



Empire – проиграли одну игру, что не очень круто, но закончили день на мажорной ноте. Я думаю сами Имперцы недовольны, но по факту все по плану, в плей-офф должны выходить.



Gambit – 2:2 и победа над Вегой это вообще отлично. Правда матч против Na’Vi лучше побыстрее забыть, завтра надо будет драться до последнего за топ-4.



DD – да, у них 1:4, но даже 1 победа это уже нормально. Пацаны стали теми самыми кто вышел из второй квалы, спал пару часов и играл 5 карт на закрытой на след день. Молодцы. Завтра еще отожмут 1-2 карты.



Плохо:



Na’Vi – 2 игры хорошо, а еще две как будто они пьяными играли. В первой против М19 Dendi тупо кинули и пикнули что-то прошлогоднее, и в последней против Империи так много ошибок, что ужас. По факту 2:2 это лучше, чем 1:4 в прошлых квалах после 1 дня, но ожидали мы большего.



Anji – все плохо. Yoku в каждой игре старается, и у Pikachu кажись все идет неплохо, но на выходе никакого результата. Не вижу как завтра камбэчить.



Effect – ничего от них не ожидал, но один веселый матч они подарили. И на этом спасибо. Выиграют еще хотя бы 2 карты – будет хорошо.



Comanche – ...»



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