«Трабзонспор» может оказаться от Лейвы из-за высоких требований игрока
Источник: talkSPORTКомментарии
Как сообщает Fotomac со ссылкой на talkSPORT, «Трабзонспор» ведет переговоры о переходе полузащитника «Ливерпуля» Лукаса Лейвы.
Согласно источнику, наставник «красных» Юрген Клопп не рассчитывает на бразильца. Клуб готов продать его за 5 млн фунтов.
Эти условия устраивают представителей Турции, однако, они готовы пригласить Лейву, если он снизит свои требования по контракту.
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