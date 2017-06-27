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«Трабзонспор» может оказаться от Лейвы из-за высоких требований игрока

Источник:  talkSPORTКомментарии

Как сообщает Fotomac со ссылкой на talkSPORT, «Трабзонспор» ведет переговоры о переходе полузащитника «Ливерпуля» Лукаса Лейвы.

Согласно источнику, наставник «красных» Юрген Клопп не рассчитывает на бразильца. Клуб готов продать его за 5 млн фунтов.

Эти условия устраивают представителей Турции, однако, они готовы пригласить Лейву, если он снизит свои требования по контракту.

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