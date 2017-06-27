Левников, Матюнин и Вилков назначены на матчи квалификации Лиги Европы

Как сообщает пресс-служба УЕФА, российские арбитры Кирилл Левников, Алексей Матюнин и Михаил Вилков получили назначения на матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Напомним, матчи состоятся в четверг. Отмечается, что Левников отработает встречу между боснийским «Железничаром» из Сараево и черногорской «Зетой». Помогать Левникову будут российские лайнсмены Вячеслав Семенов и Рашид Абусуев, а резервным арбитром назначен Владимир Москалев.

Также сообщается, что Вилков рассудит встречу «Ширак» (Армения) – «Горица» (Словения), которая пройдет в Гюмри. Вместе с ним будут работать судьи на линиях Дмитрий Чельцов и Алексей Воронцов, а резервным арбитром будет Владимир Сельдяков.

Что касается Матюнина, то он получил назначение на матч между сербской «Младостью» из Лучани и бакинским «Интером». Судьи на линиях – Антон Кобзев и Алексей Лунев, резервный судья – Евгений Турбин.