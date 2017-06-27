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Агент Тельо: «Зенит» интересуется моим клиентом, но у него есть конкурент из России

Источник:  MarcaКомментарии

Санкт-петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения воспитанника «Барселоны» Кристиана Тельо.

«Все говорят, что «Зенит» интересуется Тельо? Да, это правда. Однако за Кристианом охотятся многие клубы, в том числе есть и еще один весьма серьезный коллектив из России, кроме «Зенита». К тому же, нужно договориться с «Барселоной», а в настоящее время это трудно», - приводит слова агента Тельо Хосе Оробитга Marca.

В прошедшем сезоне Тельо выступал на правах аренды в составе итальянской «Фиорентины», провел 41 матч, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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