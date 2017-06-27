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Официально: Данни перешел в пражскую «Славию»

Источник:  ФК «Славия»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Славии», состав команды пополнил экс-полузащитник «Зенита» Мигель Данни.

О сроках контракта и финансовых подробностях трансфера 33-летнего игрока не сообщается.

Также сообщается, что контракт с чемпионом Чехии подписал 35-летний украинский полузащитник Руслан Ротань, выступавший за «Днепр», и турок Халил Алтынтоп, который играл в «Аугсбурге».

Ранее сообщалось, что у Данни были предложения от клубов из РФПЛ и Португалии.

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