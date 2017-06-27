Официально: Данни перешел в пражскую «Славию»

Как сообщает пресс-служба «Славии», состав команды пополнил экс-полузащитник «Зенита» Мигель Данни.

О сроках контракта и финансовых подробностях трансфера 33-летнего игрока не сообщается.

Portugalec Danny přichází ze @zenit_spb, kde nosil kapitánskou pásku. V dresu portugalské reprezentace odehrál 38 zápasů. pic.twitter.com/102Up1YSVL — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 27 июня 2017 г.

Также сообщается, что контракт с чемпионом Чехии подписал 35-летний украинский полузащитник Руслан Ротань, выступавший за «Днепр», и турок Халил Алтынтоп, который играл в «Аугсбурге».

Ранее сообщалось, что у Данни были предложения от клубов из РФПЛ и Португалии.

Таблица трансферов РФПЛ