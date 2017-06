Тотти может продолжить карьеру в Японии

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти получил предложение из Японии. Об этом в своем твиттере написал корреспондент Танкреди Палмери.

Как сообщается, в услугах 40-летнего нападающего заинтересовался «Токио Верди». руководство японского клуба готово предложить Тотти контракт с окладом в € 3 млн в год.

Ранее сообщалось, что форвард решил остаться в «Роме» и занять административную должность.

Напомним, что матч с «Дженоа» 28 мая стал последним для Тотти в составе «Ромы». С 1992 года Тотти сыграл за «Рому» 785 матчей и забил в них 308 голов.

Francesco Totti has been contacted by Tokyo Verdy, to whom he asked 3m€ per season