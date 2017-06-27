Николай Валуев: Не строил иллюзий относительно результата сборной России на Кубке конфедераций

Известный в прошлом боксер, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев поделился мнением о выступлении сборной России по футболу на Кубке конфедераций.

- Лично я иллюзий относительно результата не строил. Важно отметить, что мы всегда будем сравнивать игру сборной — и это, кстати, абсолютно справедливо — с зарплатами футболистов, их жизнью из глянцевых журналов. И это сравнение в последние много лет явно не в пользу наших игроков. Самое интересное, что сегодня мы вошли в тот этап, что даже какие-то старания российских футболистов будут восприниматься в свете их прошлых неудач. И от этого никуда не деться — они сами в этом виноваты.

А для изменения ситуации к лучшему нужно долго и серьезно поработать, доказав обратное, и сделать это очень сложно, но возможно, - рассказал Валуев в интервью «Газете.Ru».

Напомним, сборная России заняла третье место на групповом этапе Кубка конфедераций и не вышла в полуфинал. Подопечные Станислава Черчесова в стартовом туре обыграли новозеландцев (2:0), а затем потерпели поражения от португальцев (0:1) и мексиканцев (1:2).