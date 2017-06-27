Gambit Esports покинула топ-10 рейтинга команд по CS:GO
Портал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive.
Чемпион ECS Season 3 — SK Gaming остался на первой позиции. FaZe Clan сместила датский коллектив Astralis со второго места.
Американская команда Cloud9 ворвалась в топ-10 и расположилась на шестой строчке. Шведская пятерка fnatic опустилась на седьмую позицию. Team Liquid поднялась на пять строчек вверх и заняла девятое место.
Польский коллектив Virtus.pro по-прежнему замыкает топ-10 рейтинга. Gambit Esports покинула десятку лучших команд и расположилась на 12 позиции.
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