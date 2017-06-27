Агент: Новый обмен Панарина в ближайшее время маловероятен

Дэн Мильштейн, агент нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина, рассказал о возможности обмена российского форварда в другой клуб НХЛ.

- Вероятность есть, конечно. Но я видел, с какой радостью руководство «Коламбуса» восприняло обмен Панарина. Ведь как получилось? В штаб «Блю Джекетс», который во время драфта располагался в одном из номеров гостиницы, позвонили из «Чикаго». Им был нужен Брэндон Саад.

«Не отдадите нам этого игрока? Какие ваши условия?» - спросили из штаба «Блэкхокс». В «Коламбусе» без особой надежды предложили: «Отдайте нам Панарина». Но в «Чикаго» подсчитали, что Артемий в следующем сезоне с учетом бонусов обойдется им в $9 млн. Эти деньги найти тяжело. И согласились на обмен.

Новый трейд Артемия в ближайшее время маловероятен, - передает слова Мильштейна официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в пятницу, 23 июня, «Чикаго» обменял Панарина, Тайлера Мотта, а также выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Блю Джекетс». Взамен «Блэкхоукс» получили форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года.