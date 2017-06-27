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Александр Гацкан: В «Ростове» собирается хорошая команда

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан «Ростова» Александр Гацкан рассказал о старте второго сбора команды, который стартовал вчера.

– Отдохнули после первого сбора, набрались сил. Все здоровы, и это главное. Потихоньку появляются новые игроки, ждем еще усиление. Собирается хорошая команда с квалифицированными тренерами. Уверен, что мы будем биться за победу в каждом матче, – сказал Гацкан в эфире клубного телевидения «Ростова».

Напомним, что сбор «Ростова» в Австрии продлится до 8 июля.

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