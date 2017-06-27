Федор Емельяненко: Не списывайте меня со счетов
Источник: ИзвестияКомментарии
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прокомментировал разговоры о том, что ему пора завершать карьеру.
«Я боец. И в спорте, и по жизни. Это у меня в крови, в душе. Я не могу жить без смешанных единоборств. Невозможно выигрывать все время, хотя это было бы неплохо. Победы чередуются с поражениями. В этот раз мне не повезло, но я еще обязательно покажу себя, не надо списывать со счетов Федора Емельяненко», - цитируют Емельяненко «Известия».
Напомним, Емельяненко проиграл бой нокаутом на второй минуте первого раунда американскому бойцу Мэтту Митриону.
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