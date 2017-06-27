Чемпионат мира в Лондоне станет последним турниром Усэйна Болта

Как сообщает RT со ссылкой на L’Equipe, восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усейн Болт подтвердил, что последним турниром в его профессиональной карьере станет чемпионат мира по легкой атлетике, который состоится с 5 по 13 августа 2017 года в Лондоне.

«Я сделал все, что запланировал. У меня были как взлеты, так и падения. Я наслаждался замечательной карьерой, но всему когда-то приходит конец», – заявил спортсмен.

Отметим, что помимо восьми золотых медалей олимпийских игр, в послужном списке Болта значатся 11 побед на чемпионатах мира. Кроме того, ямайскому спортсмену принадлежат мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров.