Итальянский защитник Пизано стал игроком «Бристоль Сити»

Защитник Эрос Пизано покинул «Верону» и стал игроком «Бристоль Сити». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Сообщается, что контракт будет подписан на три года. 30-летний защитник в прошлом сезоне вместе с «Вероной» завоевал путевку в серию А. Ранее также выступал за «Палермо» и «Дженоа».

В прошлом сезоне 30-летний Эрос Пизано провел 27 матчей за «Верону» и забил три мяча при одной голевой передаче.