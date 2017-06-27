Итальянский защитник Пизано стал игроком «Бристоль Сити»
Защитник Эрос Пизано покинул «Верону» и стал игроком «Бристоль
Сити». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Сообщается, что контракт будет подписан на три года. 30-летний защитник в прошлом сезоне вместе с «Вероной» завоевал путевку в серию А. Ранее также выступал за «Палермо» и «Дженоа».
В прошлом сезоне 30-летний Эрос Пизано провел 27 матчей за «Верону» и забил три мяча при одной голевой передаче.
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