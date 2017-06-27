Давид Юрченко: «Тосно» привлек своими амбициями

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал о причинах перехода в клуб из Ленинградской области.

– Как возник вариант с «Тосно»?

– Достаточно спонтанно. Ситуация с моим переходом разрешилась за пару дней. Были, конечно, и другие предложения, но вариант с «Тосно» привлек больше всего. Почему? Этот клуб амбициозный, молодой, есть, что доказывать общественности. Ну и ребята голодны до побед.

Руководство, тренерский штаб и футболисты хотят закрепиться в премьер-лиге. Клуб хочет продемонстрировать на что способен. Наверное, это больше всего и подкупило.