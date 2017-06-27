Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Давид Юрченко: «Тосно» привлек своими амбициями

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал о причинах перехода в клуб из Ленинградской области.

– Как возник вариант с «Тосно»?
– Достаточно спонтанно. Ситуация с моим переходом разрешилась за пару дней. Были, конечно, и другие предложения, но вариант с «Тосно» привлек больше всего. Почему? Этот клуб амбициозный, молодой, есть, что доказывать общественности. Ну и ребята голодны до побед.

Руководство, тренерский штаб и футболисты хотят закрепиться в премьер-лиге. Клуб хочет продемонстрировать на что способен. Наверное, это больше всего и подкупило.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Головин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛГоловин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Давид Юрченко: Конфликт с Григоряном? Без комментариевГолкипер «Тосно» Давид Юрченко не подтвердил информацию о конфликте с главным тренером «Анжи» Александром Григоряном.Давид Юрченко: У Фримпонга не получилось в России из-за характераГолкипер «Тосно» Давид Юрченко поделился мнением о российском этапе карьеры бывшего одноклубника Эммануэля Фримпонга.«Ростов» отдал полузащитника Трошечкина в аренду «Тосно»Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин перешел на правах аренды в «Тосно», сообщается на официальном сайте ростовского клуба.Милевский попал в ДТП в Минске (фото)Форвард «Тосно» Артем Милевский попал в ДТП. Об этом свидетельствует фото в его Instagram.Александр Карницкий: У «Тосно» нет проблем с мотивацией с любым соперникомНовичок «Тосно» полузащитник Александр Карницкий прокомментировал победу над ФК «Долгопрудный» (4:0) в контрольной игре.«Тосно» в товарищеском матче разгромил «Долгопрудный», Милевский забил второй гол на сборах«Тосно» на сборе в Москве обыграл в товарищеском матче «Долгопрудный» со счетом 4:0.Антон Заболотный: Сейчас главное – заложить хороший фундамент на сезонНападающий «Тосно» Антон Заболотный рассказал о предсезонном сборе команды в подмосковном Бору.«Оренбург» заключил контракт с бывшим полузащитником «Тосно»Бывший полузащитник «Тосно» Григорий Чиркин стал игроком «Оренбурга», сообщает официальный сайт клуба.«Тосно» расторг контракт с полузащитником Чхапелией«Тосно» расторг контракт с полузащитником Никой Чхапелией по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Иван Соловьев: Петербург с появлением «Тосно» и возрождением «Динамо» должен догонять столицуПолузащитник «Динамо-СПб» Иван Соловьев, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, что он думает о перспективах развития футбола в Санкт-Петербурге.Трошечкин продлит контракт с «Ростовом» и уйдет в «Тосно»«Советскому спорту» стали известны подробности аренды полузащитника «Ростова» Александра Трошечкина в «Тосно».«Тосно» расторг контракт с полузащитником ЧиркинымПолузащитник Григорий Чиркин и ФК «Тосно» пришли к взаимному соглашению о расторжении контракта, сообщает официальный сайт команды из Ленинградской области.Трошечкин переходит в «Тосно»Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин проведет следующий сезон в «Тосно».«Тосно» арендует полузащитника «Ростова»Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин может провести следующий сезон на правах аренды в «Тосно».«Тосно» сыграл вничью с «Химками» на сборе в Москве«Тосно» сборе в Москве сыграл вничью с «Химками» со счетом 2:2.Кутьин стал игроком «Енисея»Форвард Александр Кутьин продолжит карьеру в «Енисее».Карницкий перешел из «Гомеля» в «Тосно»Полузащитник Александр Карницкий подписал контракт с «Тосно», сообщает официальный сайт клуба.Аравин перешел в «Сибирь»Бывший защитник «Тосно» Алексей Аравин подписал контракт с «Сибирью», сообщает официальный сайт клуба.Гендиректор «Тосно»: Готовы биться со всеми, чтобы «Зенит» решал свои задачиГендиректор «Тосно»: Готовы биться со всеми, чтобы «Зенит» решал свои задачиВячеслав Матюшенко рассказал о селекции дебютанта РФПЛ, хороших отношениях с «Зенитом» и привлечении дополнительных спонсоров в клуб.
Футбол
Алан Дзагоев: Нужно вылечиться раз и навсегда и постоянно играть в футбол
Футбол
Тотти может продолжить карьеру в Японии
Футбол
Официально: Данни перешел в пражскую «Славию»
Футбол
Левников, Матюнин и Вилков назначены на матчи квалификации Лиги Европы
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Давид Юрченко
Давид Юрченковсе новости