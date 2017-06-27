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Давид Юрченко: У Фримпонга не получилось в России из-за характера

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко поделился мнением о российском этапе карьеры бывшего одноклубника Эммануэля Фримпонга.

– Почему у Фримпонга не сложилось в России?
– Из-за характера. Так он парень позитивный, но у всех своя жизнь и свои амбиции. Мы же не можем уговаривать человека сделать то или иное, он сам должен принимать решения, как ему поступать. Как я понял, на данном этапе жизни его все это не устраивало, и он решил изменить ситуацию.

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