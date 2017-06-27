Давид Юрченко: У Фримпонга не получилось в России из-за характера
Голкипер «Тосно» Давид Юрченко поделился мнением о российском этапе карьеры бывшего одноклубника Эммануэля Фримпонга.
– Почему у Фримпонга не сложилось в России?
– Из-за характера. Так он парень позитивный, но у всех своя жизнь и свои амбиции. Мы же не можем уговаривать человека сделать то или иное, он сам должен принимать решения, как ему поступать. Как я понял, на данном этапе жизни его все это не устраивало, и он решил изменить ситуацию.
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