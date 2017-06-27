Давид Юрченко: У Фримпонга не получилось в России из-за характера

Гендиректор «Тосно»: Без проблем подписали Юрченко. Если правильно понял, у него был конфликт в «Анжи»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко оценил трансферную кампанию клуба, который в сезоне 2017/2018 дебютирует в премьер-лиге.