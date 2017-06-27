«Анжи» подтвердил переход Данченко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Данченко перешел в «Анжи» на правах аренды. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба из Махачкалы.

Сообщается, что за «Анжи» он будет выступать до окончания сезона 2017/2018.

В прошедшем сезоне 22-летний Данченко на правах аренды выступал за одесский «Черноморец», принял участие в 24-х матчах и отдал одну результативную передачу.

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