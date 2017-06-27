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Марадона войдет в тренерский штаб сборной России?

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По приглашению «Советского спорта» и общественного движения «Россия любит футбол», известный футболист Диего Марадона посетит в ближайшие дни Россию.

В программе визита – посещение Москвы и Санкт-Петербурга, осмотр спортивных объектов, эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

Между тем в последние дни появилась информация, что у Марадоны есть самые разные интересы в России. Все активнее циркулируют слухи, что Марадона проводит переговоры о том, чтобы войти в тренерский штаб сборной России.

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