Марадона войдет в тренерский штаб сборной России?
Источник: «Советский спорт»Комментарии
По приглашению «Советского спорта» и общественного движения «Россия любит футбол», известный футболист Диего Марадона посетит в ближайшие дни Россию.
В программе визита – посещение Москвы и Санкт-Петербурга, осмотр спортивных объектов, эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
Между тем в последние дни появилась информация, что у Марадоны есть самые разные интересы в России. Все активнее циркулируют слухи, что Марадона проводит переговоры о том, чтобы войти в тренерский штаб сборной России.
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