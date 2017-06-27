Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Даниил Zeus Тесленко: Цель команды PRO100 – выйти на новый уровень, попасть в 20-30 мирового рейтинга команд

Комментарии

Президент организации PRO100 Даниил «Zeus» Тесленко в интервью iSport.ua рассказал об идее создания и цели команды по CS:GO.

«Я давно хотел собрать команду, но изначально не думал называть ее именно так. Хотел создать свое детище. Когда я ушел из Na’Vi, у меня было много свободного времени, и я начал изучать рынок. Я никогда не следил за tier-2 или tier-3 командами, и мне стало интересно, что там вообще происходит. 

Хотел набрать ребят, которые будут по-настоящему преданны игре, и поддерживать их. Эти парни стали для меня уже родными, в них хочется поверить и сделать для них все. Я увидел в них то, что они живут CS-ом, как и я в свое время, что у них есть мечта и цель. Что они еще не испорчены и не сломаны этим сложным миром шоубизнеса, как говорят. Искренне радуется душа за парней. 

С коммерческой точки зрения такой проект мне тоже интересен. Это станет своего рода проверкой: можно ли из простых молодых ребят собрать команду и привести ее к чемпионству, сделать из ребят звезд, за успехами которых будет следить множество фанатов. Уже сейчас, спустя полтора месяца, у ребят имеются тысячи подписчиков в социальных сетях. Им уже желают удачи, верят в них и поддерживают. Видно, что мы идем к правильной цели. Сами парни знают, что им нужно становиться сильнее и оправдывать ожидания, а потому очень много работают. 

Вообще для команды PRO100 главной задачей является правильно построить рабочий процесс. Многие команды, те же Na’Vi, тратят кучу времени на выяснение отношений, на какие-то проблемы и расклады. Очень много времени у них уходит впустую. А основное время (90%) должно уходить на рабочий процесс. Вот что очень важно.

Цель – выйти на новый уровень, попасть в 20-30 мирового рейтинга команд, чтобы у ребят выросли зарплаты, а у организации – возможности. Парни должны поставить на кон все. Мы дали им хорошие профессиональные условия, а им нужно убрать все лишнее из головы и сосредоточиться только на игре, на команде, на работе. Сегодня это важнее всего. Нельзя думать: «Я соскучился за теми-то…». Ты спортсмен, все. У тебя должен быть профессиональный подход. А позже, когда команда уже выйдет на тот самый уровень, можно будет ездить на выходных домой или девушку из Латвии привезти. Но пока что только так. 

Важно добиться хорошего результата за короткий период времени. Мне потребовалось 10 лет, чтобы выиграть свой первый чемпионат мира. Я прошел долгий путь, а потому хочу помочь ребятам сократить это время, скажем, до 2-3 лет, предоставить им необходимые условия. Надеюсь, мой опыт в этом поможет. И не только в игре, вообще в каждой мелочи, буквально во всем: в дисциплине, в питании, в том, каким должен быть правильный режим, в тренировках – сколько ты тренируешься, как именно, когда нужно заканчивать перед турниром. Даже в том, какие люди должны тебя окружать, когда у тебя впереди турнир. Когда все это собрано воедино, тогда ты можешь по-настоящему стать чемпионом. Все хотят быть лучшими, сейчас такая конкуренция в мире. И я считаю, что именно тот, кто больше будет отдаваться этому процессу, он и достигнет лучшего результата».

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Gambit Esports покинула топ-10 рейтинга команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive.Илья «Lil» Ильюк: Все деньги вкладываю в свой семейный бизнесИлья «Lil» Ильюк: Все деньги вкладываю в свой семейный бизнесВо время турнира EPICENTER: Moscow по Dota 2 нам удалось встретиться с одним из самых популярных игроков в этой дисциплине.Виталий «v1lat» Волочай: Na’Vi сыграли две игры хорошо, а еще две как будто они пьяными игралиКомментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай прокомментировал итоги первого дня закрытой СНГ-квалификации к The International 2017.Cloud9 и Team Liquid сыграют на IEM Oakland 2017Коллективы Cloud9 и Team Liquid получили приглашения на турнир IEM Oakland 2017.Габриэль «FalleN» Толедо: Мы хотим выиграть четыре турнира до запланированного отдыхаИгрок SK Gaming Габриэль «FalleN» Толедо поделился впечатлениями от финального матча ECS Season 3 против FaZe Clan.Алексей «Solo» Березин: Team Liquid указали на наши слабые места перед TI 2017Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью Cybersport.ru рассказал о выступлении команды на EPICENTER: Moscow, а также поделился мнением об одной квоте для СНГ на The International 2017.Определились все участники DreamHack Valencia 2017Команды Red Reserve и NRG eSports стали последними участниками турнира DreamHack Valencia 2017.Elements Pro Gaming распустила состав по Dota 2Организация Elements Pro Gaming отказалась от состава по Dota 2 из-за неудачного выступления команды на открытых отборочных к The International 2017.Луис «Mitsuhide» Бремерс выиграл SeatStory Cup VIIГолландец Луис «Mitsuhide» Бремерс стал победителем турнира SeatStory Cup VII.Фернандо «fer» Альваренга признан лучшим игроком ECS Season 3Портал HLTV.org признал игрока SK Gaming Фернандо «fer» Альваренга MVP третьего сезона Esports Championship Series.Эйбэд Азэль «Abed» Юсоп достиг 10 000 MMRИгрок команды Digital Chaos Эйбэд Азэль «Abed» Юсоп достиг отметки 10 000 MMR в одиночном рейтинге Dota 2.SK Gaming стала чемпионом ECS Season 3Бразильская команда SK Gaming стала победителем третьего сезона Esports Championship Series.Double Dimension выиграла вторую открытую СНГ-квалификацию к TI 2017Коллектив Double Dimension стал победителем второй открытой СНГ-квалификации к The International 2017.КБУ выбыла из второй открытой квалификации к TI2017Команда КБУ покинула вторую открытую СНГ-квалификацию к The International 2017.G2 Esports и SK Gaming приглашены на IEM Oakland 2017Коллективы G2 Esports и SK Gaming получили приглашения на турнир IEM Oakland 2017.Прогноз итогов квалификаций The International для Battle PassПрогноз итогов квалификаций The International для Battle PassРедакция «Советского спорта» разобралась в перипетиях борьбы за путевки в Сиэтл и готова поделиться своими прогнозами на отборочный турнир.Vega Squadron сразится с HellRaisers в первом раунде LAN-квалификации к PGL Major Kraków 2017PGL анонсировала расписание LAN-квалификации к турниру PGL Major Kraków 2017.Михаил «Olsior» Зверев: Чемпион летнего сплита может не повторить успех ANOXМихаил «Olsior» Зверев: Чемпион летнего сплита может не повторить успех ANOXЖурналист «Советского спорта» пообщался с комментатором чемпионата Михаилом «Olsior» Зверевым.M19 пробилась в закрытую квалификацию к TI2017Коллектив M19 стал победителем первой открытой СНГ-квалификации к The International 2017.Execration прошла в закрытую квалификацию к TI2017Филиппинская команда Execration выиграла первую открытую азиатскую квалификацию к The International 2017.
Футбол
Алан Дзагоев: Нужно вылечиться раз и навсегда и постоянно играть в футбол
Футбол
Тотти может продолжить карьеру в Японии
Футбол
Официально: Данни перешел в пражскую «Славию»
Футбол
Левников, Матюнин и Вилков назначены на матчи квалификации Лиги Европы
все новости