Даниил Zeus Тесленко: Цель команды PRO100 – выйти на новый уровень, попасть в 20-30 мирового рейтинга команд

Президент организации PRO100 Даниил «Zeus» Тесленко в интервью iSport.ua рассказал об идее создания и цели команды по CS:GO.



«Я давно хотел собрать команду, но изначально не думал называть ее именно так. Хотел создать свое детище. Когда я ушел из Na’Vi, у меня было много свободного времени, и я начал изучать рынок. Я никогда не следил за tier-2 или tier-3 командами, и мне стало интересно, что там вообще происходит.



Хотел набрать ребят, которые будут по-настоящему преданны игре, и поддерживать их. Эти парни стали для меня уже родными, в них хочется поверить и сделать для них все. Я увидел в них то, что они живут CS-ом, как и я в свое время, что у них есть мечта и цель. Что они еще не испорчены и не сломаны этим сложным миром шоубизнеса, как говорят. Искренне радуется душа за парней.



С коммерческой точки зрения такой проект мне тоже интересен. Это станет своего рода проверкой: можно ли из простых молодых ребят собрать команду и привести ее к чемпионству, сделать из ребят звезд, за успехами которых будет следить множество фанатов. Уже сейчас, спустя полтора месяца, у ребят имеются тысячи подписчиков в социальных сетях. Им уже желают удачи, верят в них и поддерживают. Видно, что мы идем к правильной цели. Сами парни знают, что им нужно становиться сильнее и оправдывать ожидания, а потому очень много работают.



Вообще для команды PRO100 главной задачей является правильно построить рабочий процесс. Многие команды, те же Na’Vi, тратят кучу времени на выяснение отношений, на какие-то проблемы и расклады. Очень много времени у них уходит впустую. А основное время (90%) должно уходить на рабочий процесс. Вот что очень важно.



Цель – выйти на новый уровень, попасть в 20-30 мирового рейтинга команд, чтобы у ребят выросли зарплаты, а у организации – возможности. Парни должны поставить на кон все. Мы дали им хорошие профессиональные условия, а им нужно убрать все лишнее из головы и сосредоточиться только на игре, на команде, на работе. Сегодня это важнее всего. Нельзя думать: «Я соскучился за теми-то…». Ты спортсмен, все. У тебя должен быть профессиональный подход. А позже, когда команда уже выйдет на тот самый уровень, можно будет ездить на выходных домой или девушку из Латвии привезти. Но пока что только так.



Важно добиться хорошего результата за короткий период времени. Мне потребовалось 10 лет, чтобы выиграть свой первый чемпионат мира. Я прошел долгий путь, а потому хочу помочь ребятам сократить это время, скажем, до 2-3 лет, предоставить им необходимые условия. Надеюсь, мой опыт в этом поможет. И не только в игре, вообще в каждой мелочи, буквально во всем: в дисциплине, в питании, в том, каким должен быть правильный режим, в тренировках – сколько ты тренируешься, как именно, когда нужно заканчивать перед турниром. Даже в том, какие люди должны тебя окружать, когда у тебя впереди турнир. Когда все это собрано воедино, тогда ты можешь по-настоящему стать чемпионом. Все хотят быть лучшими, сейчас такая конкуренция в мире. И я считаю, что именно тот, кто больше будет отдаваться этому процессу, он и достигнет лучшего результата».



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