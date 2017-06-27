Андрей Шевченко: Думаю, что Ярмоленко интересуется не только «Бавария»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
прокомментировал информацию о том, что полузащитником киевского «Динамо»
Андреем Ярмоленко интересуется «Бавария».
— Одним из вариантов продолжения карьеры Ярмоленко
называется мюнхенская «Бавария». Хорошо зная методы работы Карло Анчелотти,
можете сказать, подходит ли наш футболист под стиль игры немецкого коллектива?
— Я считаю Андрея хорошим профессионалом и отличным игроком. Поверят в
него, купят его — буду только рад. За него и за «Динамо». Думаю, что за
Ярмоленко следят не только «Бавария» и Анчелотти, но и другие хорошие клубы.
Там очень важно доверие. Важно, чтобы все звезды сошлись. Вот этого я Ярмоленко
и желаю, - цитирует Шевченко «Команда №1».