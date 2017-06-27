Под Калининградом к чемпионату мира-2018 построят морской терминал

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выпустил положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства инженерных сетей и сооружений для нужд международного морского терминала «Пионерский» в Калининградской области.



Изучив представленные после доработки материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также выдано положительное заключение по повторной проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.



Международный морской терминал в Калининградской области, один из крупнейших инфраструктурных проектов Северо-Западного федерального округа, позволит снять существующие ограничения на заход судов в регион и обеспечит его надежное паромное сообщение с основной территорией России. Планируется, что терминал должен быть готов для приема круизных и грузопассажирских судов к началу чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.



Работы будут вестись за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.



Ранее, в декабре 2016 года, Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском.

